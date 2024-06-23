В Греции арестовали экипаж яхты, который фейерверком поджег единственный лес на острове Гидра

https://racurs.ua/n196588-v-grecii-arestovali-ekipaj-yahty-kotoryy-feyerverkom-podjeg-edinstvennyy-les-na-ostrove-gidra.html

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13 членів екіпажу яхти заарештовано в Греції — вони запустили феєрверк, який викликав пожежу на острові Гідра.

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Минулого тижня Греція повідомила про рекордно високі температури, сильні вітри і посуху в країні — ідеальні умови для пожеж, пише Bild.

Незважаючи на попередження влади не розпалювати вогонь, у суботу ввечері члени екіпажу 55-метрової яхти Persefoni запалили на борту феєрверк, щоб розважити пасажирів. За даними грецьких ЗМІ, на борту було 17 туристів з Казахстану.

Іскри від феєрверку підпалили єдиний на острові Гідра сосновий ліс.

Повідомляється, що винуватці пожежі намагалися самостійно загасити полум’я, але потім викликали пожежну службу та втекли. Оскільки цей район важкодоступний, рятувальникам вдалося загасити пожежу на острові лише з моря та повітря.

Усі 13 заарештованих є громадянами Греції та членами екіпажу.