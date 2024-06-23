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Избиение ветерана в Киеве - подозрение получил 17-летний киевлянин
Избиение ветерана в Киеве — подозрение получил 17-летний киевлянинhttps://racurs.ua/n196587-izbienie-veterana-v-kieve-podozrenie-poluchil-17-letniy-kievlyanin.htmlРакурс
17-річний киянин, який напав на колишнього військовослужбовця 32 ОМБР, отримав підозру в хуліганстві.
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За даними міської прокуратури, він підійшов до чоловіка разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Нападником виявився 17-річний юнак. Він є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю.
Про те, що у Києві жорстоко побили ветерана, ексвійськового 32 ОМБр Олександра, розповіла у соцмережах його сестра.
Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини та наймолодший з них «почав предʼявляти за зачіску».
Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається, — каже сестра потерпілого
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