Сеул может передать оружие Украине, если россия поставит его КНДР

https://racurs.ua/n196586-seul-mojet-peredat-orujie-ukraine-esli-rossiya-postavit-ego-kndr.html

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Південна Корея може передати зброю Україні, якщо росія поставить її КНДР. Про це сказав радник з національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.

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Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме росія. Чи залишиться для нас якась лінія, якщо рф передасть високоточну зброю Північній Кореї? — сказав чиновник в ефірі корейського телеканалу KBS.

Кілька днів тому Сеул оголосив, що готовий переглянути свою позицію щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. Причиною тому стало підписання договору про стратегічне партнерство між росією і Північною Кореєю.

Уряд у Сеулі засудив підписання диктаторами угоди про стратегічне партнерство між росією та КНДР. Але коментувати подальші кроки відмовився.

Про конкретні заходи буде повідомлено пізніше, ми не хочемо розкривати плани заздалегідь, і нам цікава реакція росії, — пояснило інформагентству Yonhap джерело в офісі президента Південної Кореї.

Сеул є одним із найбільших постачальників озброєнь у світі, але напряму зброю в Україну не відправляє.

За інформацією низки ЗМІ, снаряди могли постачатися до США, а вже звідти — в Україну.