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В Украину с начала года завезли рекордное количество электромобилей – какие модели самые популярные
В Украину с начала года завезли рекордное количество электромобилей — какие модели самые популярныеhttps://racurs.ua/n196585-v-ukrainu-s-nachala-goda-zavezli-rekordnoe-kolichestvo-elektromobiley-kakie-modeli-samye.htmlРакурс
Рекордні 20,8 тис. електрокарів ввезли до України з початку 2024 року.
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Попри відключення світла, попит на електрокари зріс у 2,1 раза за рік.
Всього на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості автомобілів, що імпортуються.
Найбільшим попитом серед українців користується Tesla — 4 742 автівки. До трійці лідерів також входять Volkswagen — 3 194 та Nissan — 3 034 електрокари. Найпопулярнішими моделями є Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.
Лідером серед регіонів з ввезення електромобілів стала Львівська область — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одещина (9,3%).
Це дані платформиа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Тільки у травні у травні 2024 року український автопарк поповнили 4 113 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у травні торік.
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