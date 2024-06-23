Побиття ветерана у Києві - підозру отримав 17-річний киянин

https://racurs.ua/ua/n196587-pobyttya-veterana-u-kyievi-pidozru-otrymav-17-richnyy-kyyanyn.html

Ракурс

17-річний киянин, який напав на колишнього військовослужбовця 32 ОМБР, отримав підозру в хуліганстві.

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За даними міської прокуратури, він підійшов до чоловіка разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Нападником виявився 17-річний юнак. Він є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю.

Про те, що у Києві жорстоко побили ветерана, ексвійськового 32 ОМБр Олександра, розповіла у соцмережах його сестра.

Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини та наймолодший з них «почав предʼявляти за зачіску».