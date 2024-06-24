В Евросоюзе с 25 июня закроют доступ к трем топовым пропагандистским сайтам россии

https://racurs.ua/n196628-v-evrosouze-s-25-iunya-zakrout-dostup-k-trem-topovym-propagandistskim-saytam-rossii.html

Ракурс

Рада Євросоюзу затвердила заборону на доступ до чотирьох російських ЗМІ, які, на думку європейської влади, становлять «значну і пряму загрозу громадському порядку та безпеці» ЄС.

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Рішення опубліковане 24 червня в офіційному журналі ЄС.

У ньому сказано, що, починаючи з 25 червня, у Євросоюзі буде обмежений доступ до всіх організацій, перелічених у додатку до регламенту від 17 травня. У ньому згадуються:

«РИА Новости»;

«Вєсти»;

«Российская газета»;

Voice of Europe.

У середині травня Євросоюз призупинив їхнє мовлення, зазначивши, що заборона «щодо одного чи кількох суб'єктів» почне діяти не раніше 25 червня, якщо Рада ЄС ухвалить відповідне рішення. У рішенні від 24 червня зазначається, що заборона поширюється на всі чотири організації.

Доступ до сайтів видань закриють у рамках обмежувальних заходів, вжитих у зв’язку з «діями росії, які дестабілізують ситуацію в Україні».

У заяві ЄС наголошується, що згадані російські медіа, підконтрольні державі, займаються пропагандою, «відіграють важливу роль у розпалюванні та підтримці агресивної війни росії проти України та дестабілізації ситуації у сусідніх країнах».

У Євросоюзі зазначили, що не забороняють згаданим ЗМІ та їхнім співробітникам займатися в ЄС іншою діяльністю, не пов’язаною з мовленням, наприклад проведенням досліджень та інтерв’ю.

Європейський союз у травні ввів санкції проти Віктора Медведчука, який живе в росії, та підконтрольного йому видання Voice of Europe. У ЄС заявили, що видання брало участь у міжнародній кампанії, спрямованій на дестабілізацію ситуації в Україні та країнах ЄС, а також фінансувало діяльність пропагандистів та створення мережі впливу на представників європейських політичних партій.