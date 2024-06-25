Тищенко сообщили о подозрении. Фото: Офис генпрокурора

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Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру за незаконне позбавлення волі людини.

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Генеральний прокурор повідомив про підозру парламентарю за фактом незаконного позбавлення волі людини — ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Вже погоджено клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це 25 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що група осіб, перебуваючи 20 червня у Дніпрі, діючи за вказівкою Тищенка та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Також правоохоронці повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127 (застосування катування «з метою дискримінації») та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зараз продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Досудове розслідування здійснюється ДБР.

Державне бюро розслідувань також провело обшуки у Тищенка.

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпра люди у формі напали на добровольця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв із дитиною. Заявлялося, що це була охорона депутата Миколи Тищенка, який мав словесний конфлікт з Павловим.

Після інциденту голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не підтримує стосунків із Тищенком і не сприймає його вчинків.