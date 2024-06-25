Тищенку повідомили про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n196651-tyschenku-povidomyly-pro-pidozru-cherez-incydent-iz-veteranom-u-dnipri-foto.html

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Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру за незаконне позбавлення волі людини.

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Генеральним прокурором повідомив про підозру парламентарю за фактом незаконного позбавлення волі людини — ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Вже погоджено клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це 25 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

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