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Ракурс
Тищенку повідомили про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

Тищенку повідомили про підозру через інцидент із ветераном у Дніпрі (ФОТО)

25 чер 2024, 08:48
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Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру за незаконне позбавлення волі людини.


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Генеральним прокурором повідомив про підозру парламентарю за фактом незаконного позбавлення волі людини — ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Вже погоджено клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це 25 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Тищенку повідомили про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

Тищенку повідомили про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

Тищенку повідомили про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

(Оновлюється)

Джерело: Ракурс


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