Бєлгород опинився під масованою атакою БпЛА. Фото: соцмережі

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Російське місто Бєлгород на населені пункти Бєлгородської області перебували під атакою безпілотників.

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Зокрема, у ніч на 25 червня, місцеві жителі почули звук БпЛА, який пролітав над парком Перемоги, а потім врізався в багатоповерховий будинок на вулиці Щорса. Відповідні кадри публікують у соцмережах. Однак невідомо, чи був це приліт дрона, чи це традиційно працювала російська ППО. Пропаганда стверджує, що це могли бути уламки від HIMARS. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок масованої атаки БпЛА в обласному центрі постраждав один цивільний. В місті вибиті вікна у квартирах чотирьох багатоквартирних будинків. Пошкоджено фасади комерційних об'єктів, приватної оселі, пошкоджено автомобілі та лінію газопостачання.

Також місцеві пабліки інформують про обстріл Шебекіно Бєлгородської області. Там загорівся житловий будинок. Також пожежа зафіксована у селищі Розумне.

Російське Міноборони хвалькувато заявило, що ППО нібито знищила 30 українських дронів над територією рф: 29 БпЛА були збиті над Білгородською областю та один над Воронезькою областю.

Нагадаємо, 22 червня районі селища Дубове Бєлгородської області ракета вразила пускову установку «Панцир-С». Комплекс був знищений касетним боєприпасом, але російська диктатура нафантазувала, що у Дубовому «зайнялася трава».