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У Києві планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливо
У Києві планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливоhttps://racurs.ua/ua/n196649-u-kyievi-planuut-pobuduvaty-tec-yaki-vykorystovuvatymut-smittya-yak-palyvo.htmlРакурс
У Києві планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливо.
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Про це повідомили 24 червня у КМДА.
Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми, — йдеться у повідомлені.
Очікується, що таких ТЕЦ у столиці буде дві — на лівому і на правому берегах.
Подібний проєкт вже будують у Львові за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку.
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