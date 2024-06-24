Байден і Трамп готуються до перших дебатів - кандидати оголосили свої очікування

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Вже в цей четвер, 27 червня, колишній президент Дональд Трамп та нинішній глава держави Джо Байден зійдуться на перших президентських дебатах.

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Двічі підданий імпічменту, засуджений злочинець, наклепник, піддався сексуальному насильству і шість разів збанкрутував — команда президента США Джо Байдена під час майбутніх дебатів із Трампом планує акцентувати увагу не тільки на його проблемах із законом, а й хоче показати виборцям, що на США, в разі перемоги республіканця на виборах, чекає хаос і розділення, повідомляє телеканал CNN.

Байден веде підготовку до телеспарингу з Трампом, репетируючи суперечки з різними версіями республіканця, зокрема з «дисциплінованим», для цього в команді є спеціальна людина, яка грає роль опонента.

Помічники Байдена вважають успіхом домовленість про те, що під час дебатів мікрофон буде ввімкнено тільки в оратора, оскільки це допоможе уникнути характерних для дебатів минулих років суперечок і вигуків.

Після кількох місяців звинувачень Байдена в його неспроможності бути президентом, Трамп на дивовижу підвищив свої очікування від події. Під час епізоду подкасту «All In» Трамп описав Байдена як «гідного суперника», посилаючись на сильні виступи Байдена проти колишнього спікера Палати представників Пола Райана під час віце-президентських дебатів 2012 року.

Ця зміна тону різко контрастує з попередньою риторикою Трампа. Він постійно критикував Байдена як «слабкого, психічно непридатного лідера», навіть припускаючи, що Байдену можуть знадобитися препарати для підвищення продуктивності, щоб добре виступати в дебатах.

Такі заяви, як вважається, були спричинена порадами радників передвиборчої кампанії Трампа, що попередили його про перевищення результатів Байденом через низькі очікування, спричинені критикою самого Трампа.

З наближенням дебатів Трамп також висловив занепокоєння щодо модераторів Дани Беш і Джейка Теппера з CNN, звинувативши їх у потенційній упередженості. Він стверджував, що дебати будуть несправедливими.

Готуючись до дебатів, Байден брав участь у імітаційних дебатах і вдосконалював свою риторику з радниками в Кемп-Девіді. Трамп, своєю чергою, брав участь у політичних зустрічах зі своїми кандидатами у віце-президенти та колишніми чиновниками адміністрації.