Енергетики пообіцяли киянам дуже складні 6-8 тижнів

https://racurs.ua/ua/n196642-energetyky-poobicyaly-kyyanam-duje-skladni-6-8-tyjniv.html

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Наступні 6−8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії у Києві буде ще складнішою через багато факторів.

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Йдеться про зростання споживання, ремонт енергоблоків АЕС, залежність від вітрової та сонячної генерації і, перш за все, обстріли рашистів. Про них попередив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

У найближчі 6−8 тижнів киянам слід чекати відключень світла і в сірих, і в світло-сірих зонах, тобто за графіком «7 годин без світла — 2 зі світлом».