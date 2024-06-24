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Ракурс
Енергетики пообіцяли киянам дуже складні 6-8 тижнів

Енергетики пообіцяли киянам дуже складні 6−8 тижнів

24 чер 2024, 19:52
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Наступні 6−8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії у Києві буде ще складнішою через багато факторів.


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Йдеться про зростання споживання, ремонт енергоблоків АЕС, залежність від вітрової та сонячної генерації і, перш за все, обстріли рашистів. Про них попередив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

У найближчі 6−8 тижнів киянам слід чекати відключень світла і в сірих, і в світло-сірих зонах, тобто за графіком «7 годин без світла — 2 зі світлом».

Джерело: Ракурс


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