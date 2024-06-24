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В Киеве планируют построить ТЭЦ, которые будут использовать мусор в качестве топлива
В Киеве планируют построить ТЭЦ, которые будут использовать мусор в качестве топливаhttps://racurs.ua/n196649-v-kieve-planiruut-postroit-tec-kotorye-budut-ispolzovat-musor-v-kachestve-topliva.htmlРакурс
У Києві планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливо.
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Про це повідомили 24 червня у КМДА.
Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми, — йдеться у повідомлені.
Очікується, що таких ТЕЦ у столиці буде дві — на лівому і на правому берегах.
Подібний проєкт вже будують у Львові за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку.
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