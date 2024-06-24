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Ракурс
В Киеве планируют построить ТЭЦ, которые будут использовать мусор в качестве топлива

В Киеве планируют построить ТЭЦ, которые будут использовать мусор в качестве топлива

24 июн 2024, 22:32
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У Києві планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливо.


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Про це повідомили 24 червня у КМДА.

Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми, — йдеться у повідомлені.

Очікується, що таких ТЕЦ у столиці буде дві — на лівому і на правому берегах.

Подібний проєкт вже будують у Львові за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку.

Источник: Ракурс


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