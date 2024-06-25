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Ракурс
Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии. Фото: Bild

Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии, есть погибший (ФОТО)

25 июн 2024, 09:52
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Кортеж угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана потрапив в аварію в Німеччині.


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ДТП сталося 24 червня, близько 11.15 у місті Штутгарт. Легковик BMW, за кермом якого перебувала 69-річна жінка, виїхав за шлагбаум і врізався в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана. Правоохоронця відкинуло на службовий мотоцикл іншого офіцера супроводу. Обох госпіталізували, але згодом 61-річний правоохоронець помер від травм. Про це повідомило видання Bild.

Зазначається, що розслідування аварії взяли на себе співробітники поліцейського управління міста Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.

Як пише Bild, Орбан перебував у Німеччині на Чемпіонаті Європи з футболу й спостерігав за перемогою збірної Угорщини над Шотландією.

Кортеж Орбана потрапив у ДТП в Німеччині. Фото: Bild

Кортеж Орбана потрапив у ДТП в Німеччині. Фото: Bild

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг домовилися, що Будапешт не буде блокувати рішення в НАТО щодо України, однак не братиме участь у підтримці Києва.

Источник: Ракурс


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