В Кабмине сообщили, когда откроют переговорные разделы о вступлении в ЕС

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У Брюсселі відбулася перша міжурядова конференція щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна «добре усвідомлює, що на шляху до вступу чекає ще дуже багато роботи».

Ми до неї готові. Ми показали, що можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія — яскраве цьому свідчення, — підкреслив він

Двосторонні зустрічі представників Єврокомісії та України щодо майбутніх переговорів триватимуть до кінця року.

Про це повідомила на брифінгу 25 червня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, відкриття безпосередньо переговорних розділів відбудеться 2025 року.

Наступний раунд переговорів із ЄС щодо вступу України відбудеться у липні в одній з європейських країн.

Стефанішина зауважила, що сторони почали узгоджувати календар заходів по всіх 33 напрямках майбутніх переговорів.

За її словами, це був важкий період, коли виникали спірні питання у торгівлі з сусідніми країнами, зокрема із Польщею. Україна продовжувала системний діалог з Угорщиною. Деякі з країн ЄС також ставили питання, чи зможе Україна в умовах війни імплементувати певні зобов’язання в рамках процесу входження, розповіла Стефанішина.

Тому ми працювали з усіма державами, які наприкінці затвердили переговорну рамку ЄС, що дало змогу сьогодні офіційно розпочати переговори, — додала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, сьогодні відбулася перша офіційна міжурядова конференція між ЄС і Україною щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Швидкість із якою Україна рухатиметься у переговорному процесі про членство у Європейському Союзі передусім буде відповідати швидкості імплементації необхідних реформ у рамках так званого фундаментального кластера, до якого входять передусім реформи у сфері верховенства права, — сказала очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

За її словами, процес переговорів спрямований на те, щоб Україна повною мірою перейняла так звані EU aquis — засадничі норми і правила Євросоюзу — і забезпечувала їхнє практичне виконання.

ЄС очікує, що Україна продовжить демонструвати надійність обіцянок і політичної волі, впроваджуючи необхідні реформи і досягаючи відчутного прогресу у фундаментальному кластері. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішного їх впровадження у довгостроковій перспективі, — заявила Лябіб.

Вона наголосила, що Україна повинна продовжити реформи у сфері верховенства права і базових прав людини, посилити демократичні інституції, продовжити реформу державного управління, а також рухатися до відповідності економічним критеріям.