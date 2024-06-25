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В Кабмине сообщили, когда откроют переговорные разделы о вступлении в ЕС
В Кабмине сообщили, когда откроют переговорные разделы о вступлении в ЕСhttps://racurs.ua/n196679-v-kabmine-soobschili-kogda-otkrout-peregovornye-razdely-o-vstuplenii-v-es.htmlРакурс
У Брюсселі відбулася перша міжурядова конференція щодо початку переговорів про членство України в ЄС.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна «добре усвідомлює, що на шляху до вступу чекає ще дуже багато роботи».
Ми до неї готові. Ми показали, що можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія — яскраве цьому свідчення, — підкреслив він
Двосторонні зустрічі представників Єврокомісії та України щодо майбутніх переговорів триватимуть до кінця року.
Про це повідомила на брифінгу 25 червня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
За її словами, відкриття безпосередньо переговорних розділів відбудеться 2025 року.
Наступний раунд переговорів із ЄС щодо вступу України відбудеться у липні в одній з європейських країн.
Стефанішина зауважила, що сторони почали узгоджувати календар заходів по всіх 33 напрямках майбутніх переговорів.
За її словами, це був важкий період, коли виникали спірні питання у торгівлі з сусідніми країнами, зокрема із Польщею. Україна продовжувала системний діалог з Угорщиною. Деякі з країн ЄС також ставили питання, чи зможе Україна в умовах війни імплементувати певні зобов’язання в рамках процесу входження, розповіла Стефанішина.
Тому ми працювали з усіма державами, які наприкінці затвердили переговорну рамку ЄС, що дало змогу сьогодні офіційно розпочати переговори, — додала віцепрем'єрка.
Нагадаємо, сьогодні відбулася перша офіційна міжурядова конференція між ЄС і Україною щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.
Швидкість із якою Україна рухатиметься у переговорному процесі про членство у Європейському Союзі передусім буде відповідати швидкості імплементації необхідних реформ у рамках так званого фундаментального кластера, до якого входять передусім реформи у сфері верховенства права, — сказала очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.
За її словами, процес переговорів спрямований на те, щоб Україна повною мірою перейняла так звані EU aquis — засадничі норми і правила Євросоюзу — і забезпечувала їхнє практичне виконання.
ЄС очікує, що Україна продовжить демонструвати надійність обіцянок і політичної волі, впроваджуючи необхідні реформи і досягаючи відчутного прогресу у фундаментальному кластері. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішного їх впровадження у довгостроковій перспективі, — заявила Лябіб.
Вона наголосила, що Україна повинна продовжити реформи у сфері верховенства права і базових прав людини, посилити демократичні інституції, продовжити реформу державного управління, а також рухатися до відповідності економічним критеріям.
Особливу увагу слід буде приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до осіб, що належать до національних меншин. Прогрес за фундаментальним кластером визначатиме загальні темпи переговорів. Щоби забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді, — наголосила вона.
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