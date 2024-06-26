47% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

https://racurs.ua/n196698-pochti-polovina-ukraincev-schitaut-chto-sobytiya-razvivautsya-v-nepravilnom-napravlenii-sociologi.html

Ракурс

В Україні наразі майже половина громадян вважають, що події у країні розвиваються в неправильному напрямі.

.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у період з 6 по 12 червня соціологічною службою Центру Разумкова в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Зазначається, що за останні роки відповіді українців на це питання змінювали так:

у грудні 2021 року частка українців, які вважають, що події розвиваються в правильному напрямку, становила 20%;

після початку повномасштабного вторгнення цей показник значно зріс, сягнувши 51% у вересні-жовтні 2022 року, досягши найвищих показників у лютому-березні 2023 року (61%);

після чого спостерігається тенденція до зниження цього показника й за результатами останнього опитування частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, менша, ніж частка тих, хто дотримується протилежної думки (відповідно 33% і 47%). Проте це співвідношення все ще є кращим, ніж перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року відповідно 20% і 65,5%).

У те, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років вірять 29% опитаних, 46% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 11% - що Україна не здатна подолати наявні проблеми (решта ˗ не визначилися).

Зазначається, що найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022 — початку 2023 років:

так, у лютому-березні 2023 року ці показники становили 49%, 36% і 3% відповідно;

перед початком повномасштабної війни оцінки були значно песимістичнішими — у грудні 2021 року становили 18%, 54% і 18% відповідно.

Також громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні:

у травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 5% ˗ як «добру» або «дуже добру», а 32% ˗ як «не погану і не добру»);

у вересні-жовтні 2022 року, через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (до 64,5%);

у лютому-березні 2023 року ці оцінки покращилися — було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з «довоєнним» періодом. тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» 55% (4% ˗ як «добру» або «дуже добру», 37% ˗ як «не погану і не добру»);

у грудні 2023 року оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%);

показники останнього опитування близькі до показників грудня 2023 року і становлять 64%, 3% і 30% відповідно.

Опитування проводилося методом face-to-face на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії. Опитано загалом 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.