Беспилотники атаковали химический завод в Тверской области

https://racurs.ua/n196721-bespilotniki-atakovali-himicheskiy-zavod-v-tverskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

Безпілотники атакували Редкінський хімічний завод у Тверській області росії.

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Там виробляли паливо для літаків. Російське Міноборони заявило про збиття БПЛА. Однак відео з місцевих чатів показують, що були успішні удари.

Це підприємство вже не раз зазнавало атаки безпілотників. За даними українських ЗМІ, на заводі виробляють авіаційне паливо.

Попри відео з місця влучання, Міноборони терористичної федерації заявило про збиття над Тверською областю чотирьох дронів.