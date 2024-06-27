Безпілотники атакували хімічний завод у Тверській області рф

https://racurs.ua/ua/n196721-bezpilotnyky-atakuvaly-himichnyy-zavod-u-tverskiy-oblasti-rf.html

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Безпілотники атакували Редкінський хімічний завод у Тверській області росії.

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Там виробляли паливо для літаків. Російське Міноборони заявило про збиття БПЛА. Однак відео з місцевих чатів показують, що були успішні удари.

Це підприємство вже не раз зазнавало атаки безпілотників. За даними українських ЗМІ, на заводі виробляють авіаційне паливо.

Попри відео з місця влучання, Міноборони терористичної федерації заявило про збиття над Тверською областю чотирьох дронів.