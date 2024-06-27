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На фото — Хуан Хосе Зуніга.
У Болівії провалилася спроба військового перевороту — генерала, який штурмував урядовий палац, заарештувалиhttps://racurs.ua/ua/n196720-u-boliviyi-provalylasya-sproba-viyskovogo-perevorotu-generala-yakyy-shturmuvav-uryadovyy-palac.htmlРакурс
У Болівії провалилася спроба військового перевороту — генерала Хуана Хосе Зунігу, який керував штурмом урядового палацу, заарештували.
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Зунігу нещодавно звільнили з посади головнокомандувача армії Болівії. Він очолив повстанців та заявив, що хоче «перебудувати демократію» і змінити уряд, пише Reuters.
Спочатку військові на чолі із Хуаном Хосе Зунігою заблокували центральну площу болівійської столиці, а потім бронемашина протаранила двері президентського палацу і солдати спробували зайти всередину.
Президент Болівії Луїс Арсе закликав народ «мобілізуватися проти державного перевороту на користь демократії». Продемократичні демонстранти вийшли на вулиці на підтримку уряду.
Хуана Хосе Зунігу заарештували, а президент країни привів до присяги нового головнокомандувача армії. Після цього військові почали залишати площу.