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Ракурс
Сили оборони відкинули ворога біля Тернів, — DeepState

Сили оборони відкинули ворога біля Тернів, — DeepState

27 чер 2024, 08:44
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Сили оборони відкинули ворога біля Тернів.


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Про це повідомив 26 червня паблік DeepState.

Успіху біля Тернів вдалося досягнути ще в кінці квітня силами 95 ОДШБр, БТГр «Сокіл» НГУ «Азов», 60 ОМБр, батальйон 93 ОМБр, 63 ОМБр та підрозділів ОСБ.

Ворог просунувся біля Виїмки та в Красногорівці. Бої тривають біля Сотницького Козачка. Біля Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами.

Джерело: Ракурс


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