Визначилися усі пари 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024

https://racurs.ua/ua/n196718-vyznachylysya-usi-pary-1-8-finalu-pley-of-ievro-2024.html

Ракурс

Після заключних матчів у двох групах визначилися усі пари 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024.

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Туреччина виграла у Чехії 2:1, а Грузія перемогла Портгугалію 2:0.

Тому у плей-оф зіграють такі пари:

Німеччина — Данія (субота, 29 червня, 22:00)

Іспанія — Грузія (неділя, 30 червня, 22:00)

Франція — Бельгія (понеділок, 1 липня, 19:00)

Португалія — Словенія (понеділок, 1 липня, 22:00)

Румунія — Нідерланди (вівторок, 2 липня, 19:00)

Австрія — Туреччина (вівторок, 2 липня, 22:00)

Англія — Словаччина (неділя, 30 червня, 19:00)

Швейцарія — Італія (субота, 29 червня, 19:00)

Нагадаємо, що Україна стала першою в історії командою, яка у груповому етапі Євро набрала 4 очки, але не вийшла у плей-оф.