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Ракурс
Визначилися усі пари 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024

Визначилися усі пари 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024

27 чер 2024, 08:35
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Після заключних матчів у двох групах визначилися усі пари 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024.


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Туреччина виграла у Чехії 2:1, а Грузія перемогла Портгугалію 2:0.

Тому у плей-оф зіграють такі пари:

  • Німеччина — Данія (субота, 29 червня, 22:00)
  • Іспанія — Грузія (неділя, 30 червня, 22:00)
  • Франція — Бельгія (понеділок, 1 липня, 19:00)
  • Португалія — Словенія (понеділок, 1 липня, 22:00)
  • Румунія — Нідерланди (вівторок, 2 липня, 19:00)
  • Австрія — Туреччина (вівторок, 2 липня, 22:00)
  • Англія — Словаччина (неділя, 30 червня, 19:00)
  • Швейцарія — Італія (субота, 29 червня, 19:00)

Нагадаємо, що Україна стала першою в історії командою, яка у груповому етапі Євро набрала 4 очки, але не вийшла у плей-оф.

Джерело: Ракурс


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