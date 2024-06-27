НАТО на саммите предложит Украине создать новую штаб-квартиру в Германии для управления военной помощью

https://racurs.ua/n196729-nato-na-sammite-predlojit-ukraine-sozdat-novuu-shtab-kvartiru-v-germanii-dlya-upravleniya-voennoy.html

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НАТО на саміті в липні запропонує Україні створити нову штаб-квартиру у Німеччині для управління військовою допомогою.

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Про це повідомили The New York Times джерела.

Це стане гарантією довгострокової прихильності Альянсу безпеці країни, яку проголосили як «міст» до можливого членства Києва, повідомили офіційні особи. Ця місія буде під егідою НАТО і також покликана функціонувати, навіть якщо Трамп переможе на виборах президента США в листопаді.

Місія координуватиме військову допомогу Україні, підготовку військовослужбовців тощо. Усі країни НАТО підтримують ідею її створення, сказали чиновники.

Країни-члени НАТО наразі обговорюють також ідею Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 млрд євро на рік для України, хоча деякі союзники залишаються скептичними щодо цього.

За даними Bloomberg, декілька країн-членів НАТО остерігаються формалізувати зобов’язання з конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні.

Зміцнення позиції НАТО на сході Європи, просування вступу України до альянсу та посилення українських оборонних можливостей — можуть стати ключовими критеріями успіху вашингтонського саміту НАТО.

Так вважає експосол США в Україні Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантична рада. Виступаючи на дискусії у Польщі, він наголосив, що найголовнішою наразі вважає обіцянку, яку президент Джо Байден дав нещодавно при зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським — поставити Україні 5 установок протиповітряної оборони Patriot у невизначеному майбутньому.