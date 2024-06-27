В россии планируют отслеживать украинские морские дроны с беспилотных вертолетов

https://racurs.ua/n196734-v-rossii-planiruut-otslejivat-ukrainskie-morskie-drony-s-bespilotnyh-vertoletov.html

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Росіяни хочуть залучити для відстеження морських дронів ЗСУ безпілотні вертольоти ВТ-30Е.

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Про це заявив виконавчий директор російського науково-виробничого підприємства «Радар ммс» Іван Анцев.

Як пишуть у Defence Express, підприємство-розробник заявляє, що цей безпілотник передусім призначений для моніторингу транспортної та енергетичної інфраструктури, екологічного контролю, пошуково-рятувальних робіт, ретрансляції сигналів, доставку вантажів.

Заявлено, що максимальна злітна маса ВТ-30Е становить 30 кг, максимальна маса корисного навантаження — 7 кг, тривалість польоту — півтори години, максимальна дальність польоту — 40 км (з урахуванням повернення назад), крейсерська швидкість — 55 км/год, стеля — 4500 м.

При цьому залежно від потреб місії безпілотник може бути оснащений оптикоелектронними пристроями, детекторами, газоаналізаторами, радіолокаційними станціями, геофізичним та іншим різним обладнанням.

ВТ-30Е також може управлятися як зі станції зовнішнього пілота (є низка варіантів), так і з так званої автоматизованої докстанції «Дронопорт».

Розгортання дрона триває 10−15 хвилин, залежить від пори доби та стану злітно-посадкової смуги.