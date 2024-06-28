МУС поставил на паузу ордер на арест Нетаньяху

https://racurs.ua/n196764-mus-postavil-na-pauzu-order-na-arest-netanyahu.html

Ракурс

Міжнародний кримінальний суд (МКС) відклав розгляд питання про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та міністра оборони Галанта за звинуваченням у воєнних злочинах під час операції у Секторі Гази.

.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Це сталося після того, як 10 червня Велика Британія на правах «друга суду» подала заяву про подання зауважень щодо юрисдикції Міжнародного кримінального суду із приводу Ізраїлю. Це можуть зробити також й інші країни. The Jerusalem Post зазначає, що після цього весь процес видачі ордерів на арешт може затягнутися на місяці.

Ізраїль та США, а також інші союзники Ізраїлю, виступають проти юрисдикції МКС щодо Нетаньягу та Галанта. Президент США Джо Байден назвав втручання МКС обурливим.

У травні прокурор МКС повідомив, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, а також троє лідерів ХАМАС (визнано терористичним у США та ЄС) підозрюються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Він вимагав видати ордери на їхній арешт.