Бульбафюрер испугался за свою картошку - в белорусе заявили о «росте напряженности» на границе с Украиной

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У ЗС білорусі заявили про «зростання напруженості» на кордоні з Україною і що Мінськ нібито хочуть «втягнути у війну».

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Ми маємо інформацію, що Україна перекидає війська, озброєння і військову техніку до наших кордонів. Зокрема, на Житомирщині розташовані американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка, — заявив представник сил спеціального призначення з ідеологічної роботи Вадим Лукашевич.

Із заявами, крім Лукашевича, виступив і начальник управління зенітних ракетних військ і військ ППО ЗС білорусі Андрєй Северинчик.

Лукашевич заявив, що Україна «стягує до кордонів війська, озброєння, військову техніку».

Крім того, ми знаємо про те, що ЗСУ розгорнули системи спостереження радіоелектронної розвідки поблизу наших кордонів, широко використовують БпЛА. Періодично вони, порушуючи кордон, залітають на нашу територію, — стверджував він.

Міноборони білорусі стверджує, що це може означати «підготовку до проникнення на територію білорусі українських диверсантів».

Також у міністерстві звинуватили РДК у «збиранні розвідувальної інформації» і «запуску безпілотників з території білорусі».

Хочемо попередити й остудити гарячі голови тих, хто спробує втягнути нашу країну у збройний конфлікт: ми готові рішуче застосувати всі наявні сили і засоби для захисту території та населення РБ від можливих провокацій, — додав Северинчик.