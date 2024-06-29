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По всей Германии орудует «плодово-ягодная мафия»
По всей Германии орудует «плодово-ягодная мафия»https://racurs.ua/n196805-po-vsey-germanii-oruduet-plodovo-yagodnaya-mafiya.htmlРакурс
Дедалі більше фермерів e Ysvtxxbys скаржаться на крадіжку овочів, фруктів та ягід із полів Німеччини. З 1975 року в країні діє закон про те, що крадіжка з поля невеликої кількості їжі для негайного вживання не вважається злочином.
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Але якщо ціна вкраденого на понад 25 євро, це може каратися. Саме це правило порушують професійні злодії, які обкрадають цілі поля.
Bild пише, що на фермі у Вітценхаузені (Гессен) нещодавно вкрали близько 500 кг вишні на 4000 євро. Злодії прийшли під час футбольного матчу збірної ФРН. Їх не зупинив паркан та відеокамери.
У Дітерскірхені (Баварія) вкрали 20 тонн яблук із фруктового саду. Поліція підозрює, що злочинці використали кілька машин.
На півночі та сході ФРН обчистили три полуничні сади фірми Karls. Збитки оцінюються в 5000 євро.
У Дормагені (Північний Рейн — Вестфалія) у фермера Саймона Кляйна вкрали гарбузи та 5 тонн картоплі.
У виноробній Південній Німеччині часто викрадають виноград. У Баден-Вюртемберг за ніч обчистили цілий виноградник, знищивши річну роботу виноробів.
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