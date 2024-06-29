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Ракурс
На связь вышли двое жителей изуродованной рашистами многоэтажки в Днепре

На связь вышли двое жителей изуродованной рашистами многоэтажки в Днепре

29 июн 2024, 18:53
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На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома.


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Доля ще кількох людей залишається невідомою, — голова ОВА Лисак.

Ракетний удар росії 28 червня по будинку в Дніпрі забрав життя 75-річної жінки, поранень зазнали 13 людей, зокрема вагітна та немовля.

На відео момент удару російської ракети по житловому будинку у Дніпрі.

Источник: Ракурс


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