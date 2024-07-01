Поляки знают о продлении транспортного "безвиза" - Минтранспорта о новых проблемах для грузовиков на границе

https://racurs.ua/n196863-polyaki-znaut-o-prodlenii-transportnogo-bezviza-mintransporta-o-novyh-problemah-dlya.html

Ракурс

Для перетину кордону з Польщею жодних дозволів українським перевізникам не потрібно.

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Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, реагуючи на заборону пропуску українських фур з Польщі та у Польщу з 1 липня.

Деркач зазначив, що 20 червня набула чинності угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, а до 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. Відтак жодних дозволів не потрібно.

Про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом.

Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються розв’язати проблему з митною службою. Також, ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми, — повідомив Деркач.

З 00.00 1 липня польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в’їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ). Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режим.