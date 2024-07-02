СБУ обезвредила агентурную группу российской ФСБ. Фото: СБУ

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Агентурну групу російської ФСБ знешкодили в Одесі українські правоохоронці.

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СБУ нейтралізувала агентурну групу ворожої спецслужби, яка діяла в обласному центрі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця. Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки. Про це 2 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що зловмисник за завданням ворога розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення «потрібних» об'єктів вони приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

Крім того, загарбники дали агентам завдання встановити приховані камери на території морського порту Одеси.

Двох зловмисників затримали, коли вони фотографували військовий об'єкт. А місцеву жительку затримали в її квартирі після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 24 червня СБУ заявила про викриття «крота» ФСБ, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині. Також зловмисник намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.