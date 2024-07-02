Шольц пообещал компенсации жертвам нацистской оккупации в Польше

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Варшави та зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Це перші міжурядові консультації між Польщею та Німеччиною за останні шість років.

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Сьогодні ми ухвалили польсько-німецький план дій, над яким будемо працювати разом заради добра і миру в Європі, — заявив Шольц після зустрічі з Туском.

Обидві наші країни є жертвами міграційної кризи, організованої Путіним і Лукашенком. І Польща, і Німеччина зацікавлені в повній координації своїх оборонних зусиль, — підкреслив Туск.

Шольц нагадав, що цього року припадає 80-та річниця Варшавського повстання і 85-та річниця початку Другої світової війни.

Ми, німці, завдали Польщі незмірних страждань під час Другої світової війни, ми усвідомлюємо свою провину і відповідальність за мільйони жертв німецької окупації, — заявив він.

Особи, які пережили нацистську окупацію під час Другої світової війни у Польщі, найближчим часом зможуть отримати допомогу від уряду ФРН. Про це у вівторок, 2 липня, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

За словами Шольца, Німеччина «визнає тяжкість своєї провини» та відповідальність «за мільйони жертв німецької окупації». Він зазначив, що Берлін продовжує дотримуватись принципу історичної відповідальності. Туск додав, що фінансова допомога має надійти протягом найближчих кількох місяців. Політики не уточнили, яким буде обсяг компенсацій, що виплатять приблизно 40 тисячам полякам, які постраждали від нацистської окупації у роки Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск своєю чергою назвав заяву канцлера ФРН правильним кроком. «Немає такої суми грошей, яка б могла компенсувати все, що сталося під час Другої світової війни», — сказав він. Тим не менш, обіцяна Шольцом допомога може позитивно позначитися на відносинах двох держав. Німеччина та Польща домовилися посилити присутність НАТО на східному фланзі та координацію допомоги Україні.

Відповідні заяви зробили канцлер ФРН Олаф Шольц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі у Варшаві. Обидві країни також заявили, що поглиблюватимуть співпрацю, зокрема, в ремонті та обслуговуванні танків «Леопард-2».

Відносини між країнами були напруженими під час перебування при владі в Польщі консервативної партії «Право і справедливість». Торік посаду прем'єр-міністра Польщі обійняв Дональд Туск, а до влади прийшла проєвропейська коаліція.

Попередній консервативний уряд Польщі, сформований партією «Право і справедливість», раніше вимагав від Берліна репарацій за завдані під час Другої світової війни збитки у розмірі 1,3 трлн євро.