Военное руководство Израиля хочет прекращения огня в Газе для освобождения пленных

Військове керівництво Ізраїлю хоче припинення вогню в секторі Гази, оскільки вважає це найлегшим нині способом звільнити полонених ізраїльтян.

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Крім того, ізраїльський генералітет каже, що ЦАХАЛ потребує перемирʼя, аби відновитися і наростити бойову спроможність. Військові стверджують, що ізраїльська армія вже страждає від нестачі боєприпасів, запчастин для техніки, мотивації та навіть бійців.

Це посилює розкол між військовими та прем'єром Нетаньяху, який виступає проти перемир’я.

Генерали вважають, що заморожування війни було б найкращим способом звільнити заручників.

Також вони починають відчувати дефіцит зброї та хочуть час на підготовку армії до можливої ​​війни з «Хезболлою». А перемир’я з ХАМАСом може полегшити досягнення угоди з «Хезболлою».

Такий настрій генералітету підтвердив Еяль Хулата, який до 2023 року обіймав посаду радника з національної безпеки Ізраїлю та регулярно спілкується з високопоставленими військовими чиновниками.

Ставлення військових до припинення вогню відображає суттєве зрушення в їхньому мисленні за останні місяці, оскільки стало зрозуміліше, що Нетаньяху відмовляється сформулювати або взяти на себе зобов’язання за повоєнним планом. Це рішення по суті створило вакуум влади в анклаві, що змусило військових повернутися і битися у тих частинах Гази, які вони вже очистили від бойовиків «Хамас», — коментує NYT.

Сам Нетаньяху з підозрою ставиться до перемир’я, яке збереже владу ХАМАС, оскільки такий результат може спричинити крах його коаліції.