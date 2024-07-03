Безуглая переключилась на командующего Воздушными силами Олещука

https://racurs.ua/n196926-bezuglaya-perekluchilas-na-komanduuschego-vozdushnymi-silami-oleschuka.html

Ракурс

Нардеп Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил Миколу Олещука у відсутності підготовки до прийняття F-16.

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Саме йому нардепка від фракції влади «Слуга народу» присвятила пост у Фейсбук.

Вона написала, що Олещук більше року «відмовляється приходити» на парламентський комітет з питань оборони, тому що «йому нема чого сказати», а натомість надіслав кілька офіцерів по F-16, з якими на закритому засіданні обговорили питання майбутнього постачання.

Безугла каже, що «винищувачі посилять ППО, але не більше».

З того, що можу сказати, на жаль, передача таких літаків Україні нічого кардинально не змінить. Жодних чарівних штурмів і контрнаступів. Забудьте. До того ж, інфраструктура для них досі не готова, а ставлення до навчання пілотів з боку керівництва ВСУ не витримує жодної критики. Начебто це потрібно партнерам, а не нам, — пише Безугла.

Також вона заявляє, що, оскільки Олещук не льотчик, а ППО-шник, «голос льотчиків втрачається, не робляться елементарні речі».

Раніше Безугла почала критикувати «стару гвардію генералів» на чолі з головкомом Олександром Сирським. Як раніше критикувала Валерія Залужного.