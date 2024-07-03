Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожизненное получила агентка ФСБ, которая корректировала обстрелы рф и пыталась устроиться в Черкасскую ОВА
Пожизненное получила агентка ФСБ, которая корректировала обстрелы рф и пыталась устроиться в Черкасскую ОВАhttps://racurs.ua/n196934-pojiznennoe-poluchila-agentka-fsb-kotoraya-korrektirovala-obstrely-rf-i-pytalas-ustroitsya.htmlРакурс
Довічне позбавлення волі отримала черкащанка, яка передавала фсб рф дані про військові об'єкти.
.
За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винною і засудив місцеву жительку за державну зраду та виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно (ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436−2 КК України).
Їй призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Прокурори у суді довели, що упродовж лютого 2023 року жінка здійснювала підривну діяльність проти України на користь держави-агресора. Вона виконувала завдання представників російської спецслужби: передавала ФСБ росії інформацію і точні координати військових об'єктів у Черкасах та області.
Також засуджена у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення рф в Україну та захоплювалася військовослужбовцями держави-агресора і «вагнерівцями».
У квітні 2023 року черкащанку затримали.
Під час слідчих дій у неї виявили відео «групи Вагнера» із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці зі спецслужбою рф, списки пропагандистських YouTube-каналів та ще низку доказів протиправної діяльності.
Ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку. У 2022 році вона була засуджена за заперечення збройної агресії рф та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.
На вирок суду засуджена очікувала під вартою.
Загрузка...