Пожизненное получила агентка ФСБ, которая корректировала обстрелы рф и пыталась устроиться в Черкасскую ОВА

https://racurs.ua/n196934-pojiznennoe-poluchila-agentka-fsb-kotoraya-korrektirovala-obstrely-rf-i-pytalas-ustroitsya.html

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Довічне позбавлення волі отримала черкащанка, яка передавала фсб рф дані про військові об'єкти.

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За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винною і засудив місцеву жительку за державну зраду та виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно (ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436−2 КК України).

Їй призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори у суді довели, що упродовж лютого 2023 року жінка здійснювала підривну діяльність проти України на користь держави-агресора. Вона виконувала завдання представників російської спецслужби: передавала ФСБ росії інформацію і точні координати військових об'єктів у Черкасах та області.

Також засуджена у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення рф в Україну та захоплювалася військовослужбовцями держави-агресора і «вагнерівцями».

У квітні 2023 року черкащанку затримали.

Під час слідчих дій у неї виявили відео «групи Вагнера» із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці зі спецслужбою рф, списки пропагандистських YouTube-каналів та ще низку доказів протиправної діяльності.

Ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку. У 2022 році вона була засуджена за заперечення збройної агресії рф та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.

На вирок суду засуджена очікувала під вартою.