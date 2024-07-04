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Россияне ударили ракетой по портовой инфраструктуре. Фото:

рф ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области, есть раненые

4 июл 2024, 21:48
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Російська армія завдала ракетного удару по Одеській області.


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Вибухи прогриміли 4 липня в Одеському районі. Ворог цілив у цивільну портову інфраструктуру. Внаслідок обстрілу один цивільний загинув, а семеро дістали поранення. Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Про це голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Сили оборони Півдня у Telegram поінформували, що ракетам була балістичною. Внаслідок удару були пошкоджені будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці.

Нагадаємо, 3 липня російські загарбники завдали ракетного удару по газовій інфраструктурі в Полтавській області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт АТ «Укргазвидобування». Жертвою обстрілу став 49-річний електромонтер, ще троє працівників зазнали поранень.

Источник: Ракурс


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