Беспилотник подбил российский вертолет Ми-28 в ростовской области. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n197016-dron-podbil-rossiyskiy-vertolet-mi-28-v-rostovskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Безпілотник підбив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Ростовській області рф.

.

Аварія сталася в ніч на 5 липня, коли Мі-28, ймовірно, перехоплював ударний безпілотник. Вертоліт після зіткнення з БпЛА змушений був здійснити «вимушену посадку». Унаслідок цього він втратив хвостову частину. Про інцидент повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що повітряний борт «приземлився» біля одного з населених пунктів в Азовському районі. Після «вимушеної посадки» виникла пожежа, але пропагандисти стверджують, що нібито «почала горіти трава через високу температуру двигунів». Зазначається, що пожежа поширилася на площу 500 кв. м. Її вже локалізували.

Зараз російський вертоліт стоїть у полі та чекає на евакуацію. Росіяни вірять, що ще можуть його відновити.

Нагадаємо, 21 червня під час відбиття атаки українських морських та повітряних дронів російська ППО збила власний гелікоптер К-29 в районі Анапи Краснодарського краю.