Джо Байдена призвали выйти из президентской гонки. Фото:

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Ракурс

Джозефа Байдена знову закликали вийти з президентської гонки.

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Так, група впливових бізнесменів та спонсорів Демократичної партії США надіслали Байдену листа з проханням зійти з виборів. Цей лист підписали 168 осіб. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації, — йдеться в приватному листі, який цитує газета.

Свої підписи під зверненням поставити колишній керівник Google Нінг Мосбергер-Танг, екс-директор Warburg Pincus Харша Марті, інвестор-мільярдер Майк Новограц, мільярдерка та невістка засновника Wal-Mart Крісті Волтон, гендиректор Weyco Group Том Флоршайм, колишній міністр оборони Луїс Кальдера та інвестор хедж-фонду Кевін Бреннан з Bridgewater Associates.

Зазначається, що таємного листа доставили кільком радникам Білого дому.

Нагадаємо, після невдалих дебатів Джо Байдена з Дональдом Трампом, 60% виборців хочуть іншого кандидата замість чинного президента. Про це свідчить опитування Morning Consult.

CNN інформувало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Байден знявся з виборів. Вперше публічно із закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет.

Однак родина Байдена заохотила його не залишати президентські перегони, бо впевнена, що 81-річний політик зможе бути президентом США і на наступний термін, попри вік.

Джерело: The Washington Post