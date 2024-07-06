Рашисты продолжают сбрасывать авиабомбы на свои населенные пункты, фото: begemot.media

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Російські військові скинули на територію Бєлгородської області рф чергову авіабомбу.

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Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що цього разу ФАБ, який «нештатно зійшов» з російського літака, знайшли за 18 км від українського кордону — за 4 км від села Крутий Лог. Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Таким чином, це щонайменше 121-ша авіабомба, яку російські ВКС впустили на свої та окуповані території України за березень, квітень, травень, червень та липень 2024 року, — наголошує видання.

У середині червня у коментарі ASTRA засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв повідомляв, що причини регулярного падіння російських авіабомб на рф точно не відомі, оскільки в аналогічного західного озброєння таких проблем немає.

При чому ця проблема у російських авіабомб існує з початку застосування модулів планування та корекції, завдяки яким вільне падіння бомб ФАБ перетворюється на планування.

Причинами можуть бути недостатня якість піропатронів, які повинні розкривати крила, або інші проблеми з механікою чи електронікою, наприклад конструктивні недоліки чи виробничий брак.

Треба розуміти, що, на відміну від західної «високоточки», УМПК робляться за відносно невеликі гроші у великих кількостях з використанням цивільної електроніки (вимоги до надійності якої нижчі), — зазначив він.

Втім, наголошує Левієв, падає невелика частка бомб — можливо, лічені відсотки — тож, за його словами, на практичну ефективність цієї зброї проблема не впливає.

Джерело: ASTRA