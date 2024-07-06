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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Графики отключений электроэнергии 6 июля отменили на пять часов — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n197027-grafiki-otklucheniy-elektroenergii-6-iulya-otmenili-na-pyat-chasov-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 6 липня, погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися у період з 10.00 до 15.00.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що причиною цього стали:
- споживання нижче прогнозованого рівня;
- збільшення виробітку сонячними електростанціями.
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