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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Графики отключений электроэнергии 6 июля отменили на пять часов — Укрэнерго

6 июл 2024, 10:51
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В Україні сьогодні, 6 липня, погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися у період з 10.00 до 15.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причиною цього стали:

  • споживання нижче прогнозованого рівня;
  • збільшення виробітку сонячними електростанціями.

Источник: Ракурс


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