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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото:

Графіки відключень електроенергії 6 липня скасували на п’ять годин — Укренерго

6 лип 2024, 10:51
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В Україні сьогодні, 6 липня, погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися у період з 10.00 до 15.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причиною цього стали:

  • споживання нижче прогнозованого рівня;
  • збільшення виробітку сонячними електростанціями.

Джерело: Ракурс


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