В Україні тривають відключення електроенергії, фото:

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В Україні сьогодні, 6 липня, погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися у період з 10.00 до 15.00.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причиною цього стали: