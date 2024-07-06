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Ракурс
Валерій Залужний, фото: Офіс президента

Залужний розпочне працювати послом у Британії 10 липня — ЗМІ

6 лип 2024, 10:35
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Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, 10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.


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Про це повідомило видання «Суспільне» з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що Залужний вже вирушив до Британії.

8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського.

7 березня президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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