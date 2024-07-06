Валерій Залужний, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n197026-zalujnyy-rozpochne-pracuvaty-poslom-u-brytaniyi-10-lypnya-zmi.html

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Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, 10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.

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Про це повідомило видання «Суспільне» з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що Залужний вже вирушив до Британії.

8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського.

7 березня президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Джерело: «Суспільне»