Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа в Краснодарському краї рф, скріншот відео
У Краснодарському краї рф безпілотники спричинили пожежі на нафтобазах — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197025-u-krasnodarskomu-krayi-rf-bezpilotnyky-sprychynyly-pojeji-na-naftobazah-zmi-video.htmlРакурс
Нафтобази та вежа зв’язку були пошкоджені внаслідок атаки безпілотників у Краснодарському краї рф в ніч на сьогодні, 6 липня.
.
Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що в оперативному штабі регіону заявили про такі наслідки нічної атаки:
- «незначні пошкодження вежі стільникового зв’язку внаслідок падіння уламків апаратів» у Єйську;
- загоряння резервуарів зі зберігання палива на нафтобазі у станиці Павлівській внаслідок падіння уламків;
- загоряння резервуара з паливом у станиці Ленінградській.
За інформацією видання, у станиці Павлівській спалахнула пожежа на нафтобазі «ЛУКОЙЛу».