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Ракурс
Пожежа в Краснодарському краї рф, скріншот відео

У Краснодарському краї рф безпілотники спричинили пожежі на нафтобазах — ЗМІ (ВІДЕО)

6 лип 2024, 10:12
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Нафтобази та вежа зв’язку були пошкоджені внаслідок атаки безпілотників у Краснодарському краї рф в ніч на сьогодні, 6 липня.


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Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що в оперативному штабі регіону заявили про такі наслідки нічної атаки:

  • «незначні пошкодження вежі стільникового зв’язку внаслідок падіння уламків апаратів» у Єйську;
  • загоряння резервуарів зі зберігання палива на нафтобазі у станиці Павлівській внаслідок падіння уламків;
  • загоряння резервуара з паливом у станиці Ленінградській.

За інформацією видання, у станиці Павлівській спалахнула пожежа на нафтобазі «ЛУКОЙЛу».

Джерело: Ракурс


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