Пожежа в Краснодарському краї рф, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197025-u-krasnodarskomu-krayi-rf-bezpilotnyky-sprychynyly-pojeji-na-naftobazah-zmi-video.html

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Нафтобази та вежа зв’язку були пошкоджені внаслідок атаки безпілотників у Краснодарському краї рф в ніч на сьогодні, 6 липня.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що в оперативному штабі регіону заявили про такі наслідки нічної атаки:

«незначні пошкодження вежі стільникового зв’язку внаслідок падіння уламків апаратів» у Єйську;

загоряння резервуарів зі зберігання палива на нафтобазі у станиці Павлівській внаслідок падіння уламків;

загоряння резервуара з паливом у станиці Ленінградській.

За інформацією видання, у станиці Павлівській спалахнула пожежа на нафтобазі «ЛУКОЙЛу».