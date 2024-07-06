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Ракурс
Пожар в Краснодарском крае рф, скриншот видео

В Краснодарском крае России беспилотники вызвали пожары на нефтебазах — СМИ (ВИДЕО)

6 июл 2024, 10:12
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Нафтобази та вежа зв’язку були пошкоджені внаслідок атаки безпілотників у Краснодарському краї рф в ніч на сьогодні, 6 липня.


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Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що в оперативному штабі регіону заявили про такі наслідки нічної атаки:

  • «незначні пошкодження вежі стільникового зв’язку внаслідок падіння уламків апаратів» у Єйську;
  • загоряння резервуарів зі зберігання палива на нафтобазі у станиці Павлівській внаслідок падіння уламків;
  • загоряння резервуара з паливом у станиці Ленінградській.

За інформацією видання, у станиці Павлівській спалахнула пожежа на нафтобазі «ЛУКОЙЛу».

Источник: Ракурс


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