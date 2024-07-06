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Российские захватчики потеряли уже около 550 тыс. человек, фото: ТАСС

Российская армия за сутки потеряла 1260 человек (ИНФОГРАФИКА)

6 июл 2024, 09:32
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 549 тис. 840 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 153 танки;
  • 15 тис. 629 бойових броньованих машин;
  • 14 тис. 897 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
  • 878 одиниць засобів ППО;
  • 360 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 809 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 351 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 20 тис. 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 479 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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