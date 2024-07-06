Російські загарбники втратили вже майже 550 тис. осіб, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n197024-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1260-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 549 тис. 840 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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