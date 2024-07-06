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Російські загарбники втратили вже майже 550 тис. осіб, фото: ТАСС
Російська армія за добу втратила 1260 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197024-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1260-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 549 тис. 840 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 153 танки;
- 15 тис. 629 бойових броньованих машин;
- 14 тис. 897 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
- 878 одиниць засобів ППО;
- 360 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 809 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 351 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 20 тис. 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 479 одиниць спеціальної техніки.
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