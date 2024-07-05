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Ракурс
92-а бригада ЗСУ ліквідувала штурмову групу росіян. Фото: Генштаб

Бійці 92-ї бригади ліквідували штурмову групу росіян на Харківщині (ВІДЕО)

5 лип 2024, 20:48
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Російський штурм відбили українські захисники на Харківщині.


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Окупанти на броньованому транспорті пішли в атаку на ділянці Липці-Глибоке. Вороже командування завантажило піхоту в МТ-ЛБ та БМП-3 та відправило її у відкрите поле на штурм. Протистояли загарбникам бійці підрозділу «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової. Про це повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу.

На опублікованих військовими кадрах видно, що росіян били з використанням усіх наявних засобів, зокрема FPV-дронами та артилерією. Допомагав відбивати ворожий штурм підрозділ «Птахи Мадяра».

У ході бою вдалося знищити всі чотири броньовані транспортери, які брали участь в атаці.

Нагадаємо, бійці підрозділу «Привид» Головного управління розвідки МОУ на одному з напрямків фронту спалили два місця базування російських солдатів, знищили вороже обладнання для зв’язку й спостереження, а також спопелили паливозаправник та декілька легковиків ворога.

Джерело: Ракурс


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