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Ракурс
Россияне в ночь на 6 июля атаковали «шахедами» Сумщину, фото: rada.com.ua

Рашисты ночью ударили по энергоинфраструктуре Сумщины

6 июл 2024, 08:57
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Росіяни в ніч на сьогодні, 6 липня, завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

В ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БПЛА типу «Шахед», були знеструмлені населені пункти області у кількох районах, — вказано в повідомленні.

Крім того, вночі та зранку росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано загалом 22 вибухи. Обстрілів зазнали:

  • Хотінська громада — ворог бив з артилерії (два вибухи);
  • Есманьська громада — росіяни скинули на територію громади чотири міни;
  • Білопільська громада — здійснено обстріл з міномету (два вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (чотири вибухи);
  • Шалигинська громада — зафіксовано обстріл з мінометів (шість вибухів).

Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що внаслідок нічної російської атаки знеструмлювалися побутові та промислові споживачі обласного центру Сумської області, а також окремих районів Харківщини.

На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, — зазначили в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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