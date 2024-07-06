Рашисты ночью ударили по энергоинфраструктуре Сумщины

Рашисты ночью ударили по энергоинфраструктуре Сумщиныhttps://racurs.ua/n197023-rashisty-nochu-udarili-po-energoinfrastrukture-sumschiny.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 6 липня, завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
В ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БПЛА типу «Шахед», були знеструмлені населені пункти області у кількох районах, — вказано в повідомленні.
Крім того, вночі та зранку росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано загалом 22 вибухи. Обстрілів зазнали:
- Хотінська громада — ворог бив з артилерії (два вибухи);
- Есманьська громада — росіяни скинули на територію громади чотири міни;
- Білопільська громада — здійснено обстріл з міномету (два вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (чотири вибухи);
- Шалигинська громада — зафіксовано обстріл з мінометів (шість вибухів).
Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що внаслідок нічної російської атаки знеструмлювалися побутові та промислові споживачі обласного центру Сумської області, а також окремих районів Харківщини.
На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, — зазначили в «Укренерго».