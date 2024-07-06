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Рашисты совершили очередную ночную атаку по Украине «шахедами», фото: «Вільне радіо»
24 из 27 «шахедов» сбили Силы обороны в ночь на 6 июля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197022-24-iz-27-shahedov-sbili-sily-oborony-v-noch-na-6-iulya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136″.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Запуски „шахедів“ здійснювалися з:
- тимчасово окупованого Криму;
- Курської області рф.
До відбиття російського повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи Повітряних cил, ППО Сухопутних військ та підрозділи радіоелектронної боротьби».
Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях, — зазначив Олещук.
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