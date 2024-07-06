Рашисти здійснили чергову нічну атаку по України «шахедами», фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/ua/n197022-24-z-27-shahediv-zbyly-syly-oborony-v-nich-na-6-lypnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136″.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Запуски „шахедів“ здійснювалися з:

тимчасово окупованого Криму;

Курської області рф.

До відбиття російського повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи Повітряних cил, ППО Сухопутних військ та підрозділи радіоелектронної боротьби».