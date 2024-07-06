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Рашисти здійснили чергову нічну атаку по України «шахедами», фото: «Вільне радіо»
24 з 27 «шахедів» збили Сили оборони в ніч на 6 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197022-24-z-27-shahediv-zbyly-syly-oborony-v-nich-na-6-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136″.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Запуски „шахедів“ здійснювалися з:
- тимчасово окупованого Криму;
- Курської області рф.
До відбиття російського повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи Повітряних cил, ППО Сухопутних військ та підрозділи радіоелектронної боротьби».
Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях, — зазначив Олещук.