Из автомобиля в Луцке бросили гранату в толпу. Фото: Нацполиция

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Ракурс

У Луцьку з автомобіля кинули гранату в натовп, внаслідок вибуху є постраждалі.

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Інцидент трапився ввечері 7 липня в районі магазину АТБ, що на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік просто з вікна авто кинув гранату, яка здетонувала. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб. Правоохоронці перекрили місце злочину. Про це повідомило «Суспільне»

У Національній поліції згодом поінформували, що точна кількість постраждалих ще уточняється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, правоохоронці вже затримали.

На місці події працювали два наряди слідчо-оперативної групи, три наряди патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, управління вибухотехнічної служби, криміналісти.

Нагадаємо, 29 червня у центрі Луцька чоловік підірвав гранату в людному місці. Зловмисника правоохоронці затримали й з’ясували, що граната була піротехнічною.

Джерело: «Суспільне»