Российские корабли из Черного и Азовского морей продолжают угрожать Украине, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n197111-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 9 липня, росія розмістила один військовий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, серед них носії «калібрів» відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, які є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.